 Clariant bläst Milliarden-Fusion mit Huntsman ab

Der Schweizer Spezialchemiekonzern Clariant bläst die geplante 20-Milliarden-Dollar-Fusion mit dem US-Rivalen Huntsman ab. Angesichts der Opposition des Clariant-Großaktionärs White Tale gegen die Transaktion sei ungewiss, ob genügend Aktionäre dem Zusammenschluss zugestimmt hätten. "Unter diesen Umständen und angesichts des hohen Maßes an Beeinträchtigung und Unsicherheit, das dadurch für beide Unternehmen entstanden ist, haben wir gemeinsam beschlossen, den Fusionsvertrag aufzuheben", wurden die beiden Firmenlenker Hariolf Kottmann und Peter Huntsman in der Mitteilung am Freitag zitiert. Zu Handelsbeginn an der Börse sackten die Clariant-Aktien um drei Prozent ab.

Auslöser der Entscheidung war die weiter Aufstockung der Beteiligung von White Tale an Clariant. Clariant meldete am Freitag morgen, dass der aktivistische Investor neu 20 Prozent halte und bestätigte damit einen Bericht der Nachrichtenagentur Reuters. Der Basler Konzern hätte die Zustimmung von zwei Dritteln der Clariant-Aktionäre benötigt, um die Transaktion in trockene Tücher zu bringen. Diese Hürde erwies sich nun als zu hoch.