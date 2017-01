HoustonDie Erholung des Ölpreises zum Jahresende hat dem US-Energiekonzern Chevron zurück in die Gewinnzone verholfen. Der Überschuss lag im vierten Quartal bei 415 Millionen Dollar nach einem Verlust von 588 Millionen vor Jahresfrist, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Es war das erste Mal seit dem Sommerquartal 2015, dass der Ölriese wieder in den schwarzen Zahlen war. Wie viele andere Unternehmen der Branche auch hat Chevron von der Entscheidung des Ölkartells Opec profitiert, zur Stabilisierung des Marktes die Förderung zu kürzen. Das hat den Ölpreis wieder auf mehr als 50 Dollar je Barrel (159 Liter) getrieben.