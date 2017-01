PekingDie chinesische Industrie steht zum Jahreswechsel ordentlich unter Dampf. Die Betriebe weiteten vor allem Dank des Baubooms ihre Geschäfte auch im Dezember aus, wie der am Dienstag veröffentlichte Caixin/Markit-Einkaufsmanagerindex ergab. Dieser stieg überraschend den sechsten Monat in Folge auf 51,9 Punkte von 50,9 Stellen im November an auf das höchste Niveau seit vier Jahren. Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf 50,7 Zähler gerechnet. Die Produktion läuft sogar so gut wie seit sechs Jahren nicht mehr. Doch für das neue Jahr erwarten Fachleute spürbaren Gegenwind.

Der Industriesektor profitiert vom Aufschwung am Immobilienmarkt sowie öffentlichen Investitionen in die Verkehrswege. Beides beflügelt die Nachfrage nach Baumaterialien wie Zement und Stahl. Doch mittlerweile steuert die Regierung in Peking gegen, weil Häuserpreise und Schuldenberge immer stärker ansteigen. So geht sie etwa gegen spekulative Grundstückskäufe vor und signalisiert weitere Schritte, um Überhitzungen an den Vermögensmärkten einzudämmen. Dafür wird auch eine Abschwächung der Konjunktur in Kauf genommen, die sich ohnehin nach jahrelangem Boom etwas abkühlt.