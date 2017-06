HamburgDer Autozulieferer Continental beteiligt sich an der branchenübergreifenden Partnerschaft von BMW für selbstfahrende Autos. Der Dax-Konzern aus Hannover teilte am Dienstag mit, er werde dem Bund als Entwicklungspartner und Systemintegrator beitreten. Dazu sei eine Absichtserklärung unterzeichnet worden. Der Allianz gehören bereits der US-Chipproduzent Intel und der Kameratechnik-Spezialist Mobileye an. Ziel sei, eine Plattform für automatisiertes Fahren zu entwickeln, die auch an andere Hersteller weltweit verkauft werden könne. Finanzielle Details der Zusammenarbeit nannte Conti nicht.

„Unfälle gehören ins Museum - und genau dorthin verfrachten wir sie mit dieser Zusammenarbeit“, sagte Conti-Chef Elmar Degenhart der Nachrichtenagentur Reuters. „Die hohen Anforderungen an das automatisierte Fahren können wir im industrieübergreifenden Schulterschluss umfassender, schneller und kostengünstiger erfüllen als jeweils alleine.“ Als Systemintegrator soll Conti dafür sorgen, dass die Sensoren, Kamerasysteme und komplexen Steuerungseinheiten reibungslos miteinander sowie mit dem Fahrer kommunizieren.