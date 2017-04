MünchenDie chinesische Investmentgruppe Creat hat sich mit dem Biotest-Mehrheitsaktionär auf die Grundzüge des Kaufs der hessischen Pharmafirma geeinigt. Die Eigentümerfamilie Schleussner habe sich vertraglich verpflichtet, ihren in der OGEL GmbH gebündelten Anteil von knapp 51 Prozent den Asiaten zu übertragen, teilte Biotest am Freitag mit. Vorstand und Aufsichtsrat unterstützen ohnehin die 1,2 Milliarden Euro schwere Transaktion. Die Mindestannahmeschwelle legte Creat mit 75 Prozent fest.

Biotest erhofft sich von den Chinesen vor allem finanzielle Unterstützung bei seiner Expansion. Creat-Chef Xu Wu kündigte an, die Biotest-Zentrale in Dreieich zu stärken und weitere Arbeitsplätze in Deutschland zu schaffen. Bereits im Vorfeld hatte er weitreichende Garantien gewährt. So sollen Firmennamen sowie Marken- und Produktnamen weitergeführt werden. Zudem soll an geltenden Betriebsvereinbarungen, bestehenden Tarifverträgen sowie der betrieblichen Mitbestimmung für einen Zeitraum von fünf Jahren festgehalten werden.