FrankfurtDie Prüfung eines möglichen Verkaufs des Standorts Köln-Deutz ist bei den Deutz-Aktionären am Mittwoch gut angekommen. Die Aktien stiegen vorbörslich um 1,3 Prozent und zählten damit im SDax zu den größten Gewinnern. „Das wäre natürlich positiv, wenn Geld in die Kassen käme“, sagte ein Händler. Das Plus könnte aber nach dem starken Anstieg der letzten Zeit begrenzt sein. Binnen der vergangenen zwölf Monate hatte sich der Kurs schon mehr als verdoppelt.