MünchenIn der Diskussion um die Abgasbelastung von Städten erwartet Bayerns Ministerpräsident Horst Seehofer von den Autobauern im Freistaat klare Aussagen zur Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen. Bei einem Spitzentreffen mit den Chefs von BMW sowie den Volkswagen-Töchtern Audi und MAN am Mittwoch werde es auch um Geldfragen gehen, kündigte Seehofer am Montag in München an. Dabei wolle er „verbindlich hören und vielleicht auch vereinbaren“, was hier zu welchen Kosten möglich sei, sagte der CSU-Chef. Seehofer drängt die Hersteller zu Nachrüstungen, um Diesel-Fahrverbote zu vermeiden.

Zudem werde er sich im Juli auch mit den Oberbürgermeistern der großen bayerischen Städte treffen, um über Schritte gegen die Abgasbelastung zu beraten, sagte Seehofer. Dann solle erörtert werden, welche Maßnahmen die Städte aus eigener Sicht bereits ergreifen könnten und wo sie dafür Gesetzesänderungen wünschten. Zudem stehe er im Kontakt mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann. Der Grünen-Politiker hatte Seehofer im Kampf gegen die Abgasbelastung um Unterstützung gebeten. Seehofer sagte, früher oder später werde es auch ein Gipfeltreffen „mit allen Automobil-Ländern und der Bundesregierung“ geben.