DüsseldorfDer Münchener Technologiekonzern Siemens hat sich im rasch wachsenden Bereich Energiespeichersysteme mit dem US-Stromkonzern AES zusammengetan. Die beiden Unternehmen wollen ein 50:50-Joint Venture mit dem Namen Fluence gründen, das weltweit in mehr als 160 Ländern unterwegs sein soll, wie Siemens und AES am Dienstag mitteilten. Nach den kartellrechtlichen Genehmigungen werde das Gemeinschaftsunternehmen mit etwa 100 Mitarbeitern voraussichtlich im vierten Quartal an den Start gehen.

Fluence wird den Angaben zufolge unabhängig von beiden Mutterkonzernen arbeiten. Siemens werde das Joint Venture aber mit seiner internationalen Vertriebsaufstellung und seinem modularen Speichersystem Siestorage unterstützen. Insgesamt seien Siemens und AES derzeit an 46 Projekten mit batteriebasierten Energiespeichern beteiligt.