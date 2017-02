Frankfurt„Das Thema Nachhaltigkeit ist uns wichtig!“, schreibt das Unternehmen Deutsche See auf seiner Facebook-Seite. Mit diesem Bekenntnis begründet es einen Schritt, der für einen Geschäftspartner unangenehm werden könnte: Der Fischhändler verklagt Volkswagen als erster Großkunde wegen des Dieselskandals auf Schadenersatz.

Die Firma hat nach eigenen Angaben ihre gesamte Flotte von knapp 500 Fahrzeugen 2010 auf VW-Fahrzeuge umgestellt, um sie umweltfreundlicher zu machen. Mit der Manipulation von Abgaswerten habe der Autohersteller jedoch „gegen den Geist der gemeinsamen Vereinbarungen verstoßen“, teilte Deutsche See am Sonntag mit. Da Gespräche über eine gütliche Einigung gescheitert seien, mache die Geschäftsführung Ansprüche auf Rückzahlung gerichtlich geltend. Sie reichte am Freitag beim zuständigen Landgericht Braunschweig Klage wegen „arglistiger Täuschung“ ein.