DüsseldorfBei Thyssen-Krupp dauert der Streit mit den Arbeitnehmern um die geplante Stahlfusion mit Tata Steel an. Der Vorstand habe bei einem neuen Treffen „keine Antworten zu den entscheidenden Fragen geliefert“, sagte der IG-Metall-Unternehmensbeauftragte Markus Grolms am Freitag nach einem Gespräch mit dem Management. „Das ist enttäuschend“, betonte er. Deshalb dürfe sich der Vorstand auch nicht wundern, „wenn sich die Belegschaften zu Protesten formieren“. „Wir brauchen klare Zusagen für eine sichere, langfristige Finanzierung des Joint-Venture“, forderte der nordrhein-westfälische IG-Metall-Chef Knut Giesler. Diese müsse es auch für Beschäftigung und Standorte in Deutschland geben.

Thyssen-Krupp unterstrich die Bereitschaft zu Verhandlungen. „Wir können die Enttäuschung über die heutige Sitzung nicht ganz nachvollziehen, da wir heute begonnen haben, uns über die Forderungen der Arbeitnehmervertreter auszutauschen“, sagte ein Sprecher zudem.