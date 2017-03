ZürichDer Bauboom in Europa und die Integration des Keramikgeschäfts der 2015 übernommenen finnischen Sanitec haben bei der Sanitärtechnikfirma Geberit im vergangenen Jahr die Kassen klingeln lassen. Der Überschuss stieg um 18,4 Prozent auf 584 Millionen Franken, wie das am Zürichsee ansässige Unternehmen am Dienstag mitteilte. Damit schnitt Geberit besser ab als von Analysten erwartet. Diese hatten für den Gewinn im Schnitt 557 Millionen Franken prognostiziert.