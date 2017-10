New YorkSeit gut einem Jahrhundert verkauft General Electric Lokomotiven. Damit könnte bald Schluss sein. Nach Angaben des „Wall Street Journal“ will der Mischkonzern die Sparte GE Transportation loswerden. Zur Debatte stehen ein Verkauf, eine Abwicklung als eigenständiges Unternehmen an die Börse oder eine Partnerschaft mit einem Konkurrenten. Laut Nachrichtenagentur Reuters ist auch das IT-Geschäft in der Gesundheitssparte ein Verkaufskandidat.

General Electric ist einer der größten Lokomotivenhersteller der Welt. Allerdings ist das Geschäft zyklisch, derzeit ist die Nachfrage schwach. Auch drängt der chinesische Weltmarktführer CRRC in den Markt. In den ersten neun Monaten 2017 fiel der Umsatz von GE Transportation um acht Prozent. Im vergangenen Jahr setzte die Sparte 4,7 Milliarden Dollar um. Insgesamt erlöste General Electric rund 124 Milliarden Dollar.