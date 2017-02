Paris/BerlinDer Chef des französischen Autobauers Peugeot will mit der britischen Premierministerin Theresa May über den geplanten Kauf der General Motors-Töchter Opel und Vauxhall ins Gespräch kommen. Ein Sprecher des französischen Konzerns sagte am Samstag, Carlos Tavares habe May um einen Termin gebeten. Peugeot gehe in Großbritannien so vor wie in Deutschland.

Der US-Autobauer General Motors (GM) und Peugeot hatten ihre Gespräche am Dienstag bestätigt. In den Regierungen in Berlin und London bestehen allerdings Befürchtungen wegen eines möglichen Abbaus von Arbeitsplätzen. Vauxhall hat zwei Fabriken in Großbritannien. Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte bereits angekündigt, sich für den Erhalt der deutschen Opel-Standorte in Rüsselsheim, Kaiserslautern und Eisenach einzusetzen.