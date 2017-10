HamburgDer US-Elektroautobauer Tesla sichert sich die Leistung seiner Belegschaft beim deutschen Ableger Grohmann Automation mit einer besseren Gehaltsstruktur und einer Jobgarantie. Das Unternehmen habe sich mit dem Betriebsrat auf eine eigene Entgeltstruktur verständigt, sagte ein Sprecher der Arbeitnehmervertretung am Mittwoch. „Wir kommen jetzt auf ein konkurrenzfähiges Lohnniveau.“ Die Gehaltsstruktur der Mitarbeiter liege künftig etwa 30 Prozent über der bisherigen. Zudem seien die 650 Arbeitsplätze bis 2022 gesichert. Als erste hatte die Tageszeitung „Die Welt“ darüber berichtet.

Über die neue Entgeltstruktur war monatelang gerungen worden. Im Frühjahr hatte die IG Metall mit einem Arbeitskampf gedroht, um Tesla zur Übernahme des in der Metall- und Elektroindustrie geltenden Tarifvertrags zu bewegen. Daraufhin hatte das Unternehmen bereits jedem Mitarbeiter eine Einmalzahlung von mehren Tausend Euro in bar oder in Tesla-Aktien zugesagt.