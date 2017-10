TokioDer Skandal um gefälschte Produkte des drittgrößten japanischen Stahlherstellers Kobe Steel erstreckt sich möglicherweise auch auf das Ausland. Firmenchef Hiroya Kawasaki zufolge sind mögliche weitere Fälle von Fälschungen aufgetaucht, auch bei Geschäftsteilen im Ausland. „Die Glaubwürdigkeit von Kobe Steel ist auf Null eingebrochen“, sagte Kawasaki am Donnerstag. „Wir werden Anstrengungen unternehmen, um so bald wie möglich das Vertrauen zurückzugewinnen.“ Am wichtigsten seien dabei Sicherheitsüberprüfungen zusammen mit den Kunden. Mit Rückrufen rechne er derzeit nicht.

Die von den Fälschungen betroffenen Produkte werden nach Angaben der Regierung in Tokio in Flugzeugen, Zügen und Fahrzeugen verwendet. Das zuständige Ministerium wies das Unternehmen an, binnen zwei Wochen Ergebnisse der Sicherheitsprüfungen vorzulegen. In weniger als einem Monat sollen die Gründe für den Skandal zusammen mit Präventionsmaßnahmen genannt werden. Die Aktien von Kobe Steel fingen sich nach dem Kurssturz der vergangenen Tage etwas und legten knapp 0,5 Prozent zu.