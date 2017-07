FrankfurtDer Börsengang des Lkw-Zulieferers Jost-Werke soll mindestens 230 Millionen Euro einbringen. Der Hersteller von Anhängerkupplungen und Stützwinden legte die Preisspanne für seine Aktien am Mittwoch auf 25 bis 31 Euro fest. Das Unternehmen aus dem hessischen Neu-Isenburg will mit der Ausgabe von 5,2 Millionen neuen Aktien mindestens 130 Millionen Euro einnehmen, der Rest geht an den Großaktionär, den Finanzinvestor Cinven, der 64 Prozent an Jost-Werke hält. Insgesamt werden – einschließlich einer Platzierungsreserve – bis zu 9,26 Millionen Aktien angeboten. Die Papiere können bis zum 19. Juli gezeichnet werden, am 20. Juli ist das Börsendebüt geplant.

Privatanleger können die Jost-Aktien allerdings erst nach der Erstnotiz zeichnen. Der letzte Börsengang in Frankfurt vor der Sommerpause wird als reine Privatplatzierung organisiert, die sich ausschließlich an institutionelle Investoren richtet. Das ermöglicht es Jost, schneller zu reagieren. Der Aktienmarkt gilt bis Mitte Juli als aufnahmefähig, danach sind viele Investoren im Sommerurlaub.