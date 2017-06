ZürichDer Schweizer Pharmakonzern Novartis ist der Zulassung eines potenziellen Milliardenmedikaments in Europa einen entscheidenden Schritt nähergekommen. Ein Expertenausschuss der europäischen Arzneimittelbehörde (EMA) empfahl am Freitag, das Präparat Kisqali als Primärtherapie für eine schwer zu behandelnden Form von Brustkrebs freizugeben. Das letzte Wort hat die Europäische Kommission, die den Empfehlungen des Ausschusses üblicherweise folgt.

An der Börse schlug die Neuigkeit zu Kisqali keine großen Wellen. Die Novartis-Aktien gaben knapp ein Prozent nach und verloren damit etwas stärker an Wert als die europäischen Gesundheitstitel. Börsenhändler machten dafür allerdings in erster Linie Gewinnmitnahmen nach dem Kurssprung vom Vortag verantwortlich, als vielversprechende klinische Studienresultate das Medikament Ilaris wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit gerückt hatten. Bereits in den Tagen davor hatten Testergebnisse zur Augenarznei RTH258 und die Zulassung einer biotechnologisch erzeugten Nachahmer-Version des Roche-Krebsmedikaments Mabthera für Kursschub gesorgt.