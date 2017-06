Opel-Chef Karl-Thomas Neumann will einem Bericht der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“ zufolge sein Amt aufgeben. Neumann wolle den Aufsichtsrat des Autobauers am 22. Juni über seine Pläne informieren, schreibt das Blatt ohne Angaben von Quellen.

Der Automanager wolle nur so lange an der Opel-Spitze bleiben, bis der Verkauf der bisherigen GM-Tochter an den französischen Konzern PSA Peugeot-Citroen umgesetzt sei. Ein Opel-Sprecher sagte am Samstag, das Unternehmen kommentiere grundsätzlich keine Personalspekulationen.