Bern/WürzburgDie Schweizer Tochter des Würzburger Druckmaschinenherstellers Koenig & Bauer hat sich nach einer Korruptionsaffäre zur Zahlung von 35 Millionen Franken bereit erklärt. 30 Millionen Franken sollen an die eidgenössische Staatskasse fließen, fünf Millionen in einen Fonds, der saubere Geschäftsmethoden fördern soll. Das sagte eine Sprecherin der Schweizer Bundesanwaltschaft am Freitag. Zuvor hatte der „Spiegel“ darüber berichtet.

Die Schweizer Strafverfolger warfen der Tochterfirma KBA Notasys vor, nicht alles getan zu haben, um Bestechung „fremder Amtsträger“ zu verhindern. Dabei ging es um Aufträge in Brasilien, Nigeria, Marokko und Kasachstan. Auslöser des Verfahrens war die Selbstanzeige eines Mitarbeiters im Dezember 2015. Das Unternehmen habe sich in einem abgekürzten Strafverfahren mit der Bundesanwaltschaft auf den Strafbefehl geeinigt, erklärte die Sprecherin der Behörde.