Warum verbrauchen wir immer mehr Plastik? Die Steigerung hängt einerseits mit dem Lebensstil der Deutschen zusammen: In den vergangenen Jahren sind immer mehr Single-Haushalte entstanden, die mehr Müll produzieren. Die Deutschen trinken mehr „Coffee to go“ und kaufen fertig abgepackte Mahlzeiten. Die Hauptursache aber ist das Wirtschaftswachstum: Nicht nur, dass die Deutschen mehr konsumieren, sie produzieren auch mehr. Dafür setzen viele Industrien immer mehr auf Kunststoffe.

Wie viel Plastikmüll verursachen die Deutschen eigentlich im Jahr? Alleine in Deutschland fallen jedes Jahr mehr als 6 Millionen Tonnen Plastikmüll an. Damit hat sich die Abfallmenge zwischen 1994 und 2015 sogar noch verdoppelt. Trotz aller Bemühungen und Initiativen: Die Kurve geht steil nach oben. Daran konnten weder der Grüne Punkt noch der Verzicht des Handels auf Plastiktüten viel ändern. Nur die Weltwirtschaftskrise ließ die Kurve kurz stagnieren.

Wie viel Plastikmüll wird in Deutschland tatsächlich recycelt?

Nur ein Prozent des Abfallaufkommens in Deutschland landet auf Deponien. Das heißt jedoch nicht, dass alles recycelt wird. Mit 61 Prozent wird Großteil des Plastikmülls in Deutschland zur Energiegewinnung verbrannt. Nur aus 38 Prozent entstehen neue Produkte

Betrachtet man nur die Verpackungen aus dem gelben Sack und der gelben Tonne, sehen die Quoten besser aus. Im Jahr 2015 lag die Recyclingquote hier bei etwa 50 Prozent. Durch das neue Verpackungsgesetz muss sie noch weiter steigen: Schon im nächsten Jahr soll die Quote bei 58,5 Prozent liegen. Ab 2022 gilt dann eine gesetzliche Quote von 63 Prozent..

Bringt es wirklich etwas, den Abfall fein säuberlich zu trennen?

Ja, die richtige Sortierung gilt als enorm wichtig beim Recyceln. Die Kunststoffe müssen möglichst sortenrein sein, um gut weiterverarbeitet werden zu können. Die meisten Verpackungen bestehen aus sogenannten Polyolefinen. Deshalb sind die Sortier- und Recyclingmaschinen darauf spezialisiert, Polyolefine zu verarbeiten. Mischen sich andere Stoffe darunter, sinkt die Qualität der dabei entstehenden Granulate. Ebenso wichtig ist es, dass Joghurtbecher und Saftflaschen ausgespült werden und keine Rückstände mehr aufweisen – auch diese Rückstände beeinträchtigen die Qualität. Oft müssen verschmutzte Joghurtbecher deshalb aussortiert werden.