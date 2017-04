Das zeigen Prognosen des Frankfurter Marktforschers Planet Retail, die der WirtschaftsWoche vorliegen. „Zwar wird Lidl in den kommenden Jahren stärker wachsen als Aldi Nord und Süd“, sagte Boris Planer, Discount-Experte von Planet Retail. „Doch Aldi wird die Position als globale Nummer 1 noch über Jahre verteidigen.“

Den Daten des Marktforscher zufolge werden Aldi Nord und Süd 2017 zusammen einen weltweiten Bruttoumsatz von knapp 83,3 Milliarden Euro erzielen, rund sieben Milliarden Euro mehr als Lidl. In den kommenden Jahren nähern sich die Umsätze der Wettbewerber dann zwar an. Doch erst im Jahr 2022 sollen die Handelsketten mit einem Bruttoumsatz von dann rund 105 Milliarden Euro gleichauf liegen. Vor allem Aldis starke Stellung in den USA verhindert bis dahin die Ablösung. Lidl will 2018 die ersten Filialen auf dem US-Markt eröffnen.