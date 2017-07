Nun Praxair frische Zahlen vorgelegt: Sie zeigen, dass sich der Münchner Industriegase-Hersteller mit einem soliden Unternehmen zusammenschließen will. Demnach hat Praxair seinen Umsatz im zweiten Quartal gegenüber dem gleichen Zeitraum 2016 um sechs Prozent gesteigert, auf 2,83 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn stieg fast genau so stark auf 421 Millionen Dollar.

München, New YorkLinde-Chef Aldo Belloni, sein Finanzvorstand Sven Schneider und die Investor-Relations-Spezialisten waren in den vergangenen Wochen unermüdlich in der Welt unterwegs. Ziel war es, die Investoren von den Vorzügen der geplanten Fusion mit dem US-Konkurrenten Praxair zum weltgrößten Gasekonzern zu überzeugen. Das Feedback war laut Industriekreisen positiv: „Es gibt keinen ernsthaften Gegenwind.“ Die Angebotsunterlagen sollen in diesen Tagen der Börsenaufsicht Bafin übergeben werden, das US-Pendant SEC prüft sie bereits. Die Umtauschofferte an die Linde-Aktionäre könnte dann Mitte August veröffentlicht werden.

Das Unternehmen aus Danbury, Connecticut hat vor allem in Nordamerika, Europa und Asien zulegen könne, während es in Südamerika weniger gut lief. In Hinblick auf Linde bestätigte Praxair, dass die US-Börsenaufsicht SEC die Unterlagen bereits prüft.

Nach Einschätzung in Branchenkreisen sind auch bei den Zahlen von Linde, die am Freitag veröffentlicht werden, keine negativen Überraschungen zu erwarten. Beide Unternehmen spüren an den Märkten durchaus Gegenwind, doch laufen die Geschäfte stabil.

Obwohl beide Unternehmen gut dastehen ist kaum eine Großfusion in Deutschland so umstritten wie der 60-Milliarden-Euro-Zusammenschluss von Linde und Praxair. Die Arbeitnehmer vor allem in Deutschland liefen Sturm gegen das Projekt. Doch seit der Abstimmung im Linde-Aufsichtsrat hat sich die Situation deutlich befriedet. Anfang Juni gab das Kontrollgremium grünes Licht. Der Dresdner Betriebsratschef Frank Sonntag enthielt sich – sein Standort wäre sonst von einer Schließung bedroht gewesen. So blieb es Linde-Aufsichtsratschef Wolfgang Reitzle erspart, sein Doppelstimmrecht einzusetzen, um die Fusion durchzudrücken.

Dennoch gibt es weiter Skeptiker im Unternehmen. „Die nächsten Monate werden zeigen, ob sich die Befürchtungen bewahrheiten“, sagt einer von ihnen. Die Gegner des Projekts fürchten, dass die Amerikaner durchregieren. Praxair-Chef Steve Angel soll den neuen Konzern aus den USA heraus führen. Auch deswegen gibt es Befürchtungen, dass die von den Verantwortlichen beschworenen Synergien von gut einer Milliarde Euro vor allem in Europa Arbeitsplätze kosten.

Manche Skeptiker aber haben inzwischen den Konzern verlassen. Sie nutzen die Abfindungen im Rahmen des Sparprogramms Lift. Die Effizienzverbesserungen zeigen langsam auch in den Linde-Zahlen Wirkung. Allerdings drücken im Gegenzug erste Kosten im Zusammenhang mit der Fusion das Ergebnis im zweiten Quartal.

Wenn das Angebot voraussichtlich Mitte August veröffentlicht ist, haben die Linde-Aktionäre zehn Wochen Zeit, zu entscheiden, ob sie ihre Anteilsscheine in Aktien der neuen Holding tauschen. Die Fusion kommt nur zustande, wenn 75 Prozent der Aktien getauscht werden. „Das wird kein Sonntagsspaziergang“, sagt ein Insider. Doch gebe es wenig Zweifel, dass gerade die institutionellen Investoren tauschen.

Private Kleinanleger neigen manchmal zur Passivität, daher ist bei ihnen die Umtauschwilligkeit nur schwer abzuschätzen. Wer das Angebot nicht annimmt, behält die Aktien der weiterhin börsennotierten Linde AG..