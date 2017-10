HamburgDer österreichisch-kanadische Autozulieferer Magna International zieht die neben dem Stammsitz in Graz geplante weitere Produktionsstätte in Slowenien hoch. In der 75 Kilometer entfernten Stadt Maribor soll für mehr als 100 Millionen Dollar (umgerechnet rund 85 Millionen Euro) eine zweite Lackiererei entstehen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte.

Magna benötigt die zusätzlichen Kapazitäten dringend, weil das Werk in Graz spätestens Ende 2018 komplett ausgelastet ist. Die neue Großlackiererei soll Anfang 2019 in Betrieb gehen und etwa 400 Mitarbeiter beschäftigen.