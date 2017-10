HamburgIm Streit mit Audi über die Lasten des VW-Dieselskandals verlangt Porsche einem Zeitungsbericht zufolge 200 Millionen Euro Schadensersatz. Eine entsprechende Forderung sei von Porsche an den Audi-Vorstand geschickt worden, berichtete die "Bild"-Zeitung am Freitag in ihrer Onlineausgabe. Hintergrund sei der Streit um Diesel-Motoren für den Porsche Cayenne, die Audi entwickelt und an den Stuttgarter Autobauer geliefert habe. Porsche verlange die Erstattung von Kosten für technische Nachrüstung, Rechtsberatung und umfangreiche Kundenmaßnahmen, die durch den Rückruf angefallen seien.

Porsche erklärte, man diskutiere interne Vorgänge nicht in der Öffentlichkeit. Die Schwaben hatten vor einiger Zeit schon durchblicken lassen, dass sie wegen der Kosten für den Rückruf mit Audi sprächen. Audi lehnte eine Stellungnahme ab und verwies auf Porsche.