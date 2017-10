AmsterdamDer niederländische Medizintechnik-Hersteller Philips setzt nach Kritik der US-Gesundheitsbehörde FDA die Produktion von Defibrillatoren in den USA teilweise aus. Das operative Ergebnis (Ebita) werde dadurch im Schlussquartal um 20 Millionen Euro gedrückt, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit. Im kommenden Jahr schlage die Unterbrechung mit 60 Millionen Euro auf das Ergebnis durch. Zugleich versicherte Philips, es müsse kein Defibrillator zurückgegeben werden. Das Unternehmen habe keinen Grund zur Annahme, dass es ein Risiko für Patienten gebe. Die Bedenken der US-Behörde richteten sich auf die Einhaltung der Richtlinien zur Qualitätssicherung der Produktionsabläufe (Good Manufacturing Practice) bis zum Jahr 2015 in zwei Fabriken.

„Wir haben seit 2015 enorme Fortschritte gemacht, aber das zählte nicht“, sagte Philips-Chef Frans van Houten. „Das ist eine Folge von vergangenen Sünden.“ Philips betonte, unter verschärfter Aufsicht der FDA einen Teil der Defibrillatoren-Produktion fortzusetzen. Auch der Export der medizinischen Geräte aus den betroffenen Fabriken soll wieder aufgenommen werden, sobald „bestimmte Anforderungen“ erfüllt seien. Mit Defibrillatoren werden durch einen Elektroschock lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen behandelt. Bereits im März hatte die FDA den Rückruf von 47.000 Philips-Defibrillatoren angeordnet.