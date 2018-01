Die Warnstreiks seien die Antwort auf die bisher ablehnende Haltung der Arbeitgeber zu den Arbeitszeitforderungen und die viel zu geringe angebotene Lohnerhöhung, ergänzte Baden-Württembergs Bezirksleiter Roman Zitzelsberger. Eine erste größere Arbeitsunterbrechung plant die Gewerkschaft am Montagmorgen beim Sportwagenbauer Porsche in Stuttgart-Zuffenhausen. Dort hatten bereits in dieser Woche nach Gewerkschaftsangaben rund 2500 Beschäftigte die Arbeit für eine Stunde niedergelegt.

Bisher haben sich die Arbeitgeber der Metall-und Elektroindustrie kaum in Richtung der IG Metall bewegt. Die Streitpunkte der Verhandlungsrunde sind Lohnerhöhungen und Arbeitszeitmodelle. "Wir werden ordentlich Druck aufbauen, damit sich die Arbeitgeber am Verhandlungstisch endlich bewegen", sagte der bayerische IG-Metall-Chef Jürgen Wechsler am Freitag.

Zum Auftakt der Proteste plant die IG Metall zunächst Aktionen bei mehreren Autozulieferern wie etwa bei Kirchhoff Automotive in Iserlohn, dem Unternehmen des nordrhein-westfälischen Verhandlungsführers der Arbeitgeber, Arndt Kirchhoff. Bis zum Beginn der dritten Verhandlungsrunde am Donnerstag in Baden-Württemberg sind täglich mehr Beschäftigte zu Warnstreiks aufgerufen: im Südwesten in rund 230 Betrieben, in Nordrhein-Westfalen bis zu deren Verhandlungstermin am 18. Januar sogar in mehr als 500 Betrieben. Die Arbeitgeberverbände kritisierten die Warnstreiks als unnötige Verschärfung des Konflikts.