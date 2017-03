Braunschweig/LisleVolkswagen hat den seit Monaten geplanten Einstieg beim US-Lastwagen-Hersteller Navistar perfekt gemacht. Damit gelang es Europas größtem Autokonzern, eine bisher noch fehlende Präsenz auf dem wichtigen Markt für schwere Nutzfahrzeuge in Nordamerika zu schaffen.

Der Konzern habe für das Geschäft die Zustimmung der Behörden erhalten, sagte Truck-Spartenchef Andreas Renschler am Mittwoch in Braunschweig. Im September hatte VW die 16,6-Prozent-Beteiligung am schwächelnden US-Konzern aus Lisle (Bundesstaat Illinois) angekündigt. Im Rahmen einer Kapitalerhöhung bei Navistar zahlt VW für die Anteile 256 Millionen Dollar (242 Mio Euro).