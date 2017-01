WashingtonDer künftige US-Präsident Donald Trump hat Toyota mit hohen Strafzöllen gedroht, wenn der japanische Hersteller in Mexiko produzieren lässt. Toyota wolle in Baja in Mexiko ein neues Werk zur Produktion von Corolla-Modellen bauen, die für die USA bestimmt seien, twitterte Trump am Donnerstag. „Auf keinen Fall. Baut Werk in den USA oder zahlt heftige Strafzölle.“ Von Toyota war zunächst keine Stellungnahme zu erhalten.