FrankfurtBeim Zulieferer Norma boomt das Geschäft mit der Autoindustrie in Asien und Europa. Der Hersteller von High-Tech-Leitungen und Befestigungsschellen steigerte seinen Umsatz in der Region Asien-Pazifik in den ersten neun Monaten um mehr als 50 Prozent, wie Norma am Mittwoch mitteilte. Dazu habe auch die neue chinesische Tochtergesellschaft Fengfan beigetragen.

In Europa profitierte das Unternehmen aus Maintal bei Frankfurt vor allem davon, dass die Hersteller hier ihre Produktion steigerten. Insgesamt konnte Norma den Konzernumsatz von Januar bis September um 12,4 Prozent auf 763,4 Millionen Euro erhöhen. Der bereinigte Betriebsgewinn (Ebita) wuchs um 9,6 Prozent auf 134,4 Millionen Euro.