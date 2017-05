ZürichDas US-Generika-Geschäft des Schweizer Pharmakonzerns Novartis kämpft mit Gegenwind. Der Preisdruck habe sich im zweiten Quartal verschärft, wie der weltgrößte Hersteller von verschreibungspflichtigen Medikamenten am Mittwoch vor einer Investorenveranstaltung in Boston mitteilte. Das Wachstum der Generika-Division Sandoz, die mit 10,1 Milliarden Dollar ein Fünftel zum Konzernumsatz beisteuert, dürfte im zweiten Quartal stärkere Bremsspuren aufweisen als in den ersten drei Monaten des Jahres.