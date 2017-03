Seit Februar 2017 gelten in Deutschland neue gesetzliche Vorgaben für die Erdöl und Erdgasindustrie. Der Rechtsrahmen wurde straffer, die Umweltauflagen erhöht. „Wir bewegen uns weiter in unruhigem Fahrwasser und haben Gegenwind“, sagte Bachmann. Gleichzeit will die Branche auf Basis der neuen Gesetzeslage wieder mehr Erdöl und Erdgas fördern, nachdem die Industrie in den vergangenen Jahre geplante Milliardeninvestitionen auf Eis gelegt hatte.

„Unser unfreiwilliger Boxenstop hat ein Ende. Wir können wieder starten“, sagte Florian Barsch, Deutschland-Chef des weltgrößten börsennotierten Ölkonzerns Exxon Mobil. Nach sechs Jahren in der Warteschleife seien Unternehmen wie Exxon Mobil wieder bereit, der deutschen Förderung eine neue Perspektive zu geben. „Wir werden nun die Projekte angehen, die aufgrund des Gesetzgebungsverfahrens zurückgestellt werden mussten. Dazu werden wir die Antragsunterlagen überarbeiten und uns auf die komplexen Genehmigungsverfahren einstellen“, erklärte Barsch.

Trotz des leichten Optimismus ist das neue Gesetz für die Branche ein herber Dämpfer. Denn das sogenannte unkonventionelle Fracking, bei dem Erdgas in tieferliegenden Gesteinsschichten gefördert wird, ist demnach verboten. Bei dieser umstrittenen Methode wird eine Flüssigkeit unter hohem Druck in die Erde gepresst wird, um Gesteinsschichten aufzubrechen, zwischen denen sich Öl oder Gas befinden. Wegen der Chemikalien, die dabei zum Einsatz kommen, fürchten Kritiker, dass im Zuge des Fracking das Grundwasser verseucht werden könnte.

„Wir haben hier das Gegenteil einer Debattenkultur erlebt, eher eine Stigmatisierung“, flucht der BVEG-Vorsitzende Bachmann. Er hat die Hoffnung aber noch nicht völlig aufgegeben, dass in Deutschland irgendwann auch Fracking in unkonventionellen Lagerstätten zum Einsatz kommt.