RüsselsheimFür einen erfolgreichen Neustart sucht der Autohersteller Opel die Zustimmung seiner Belegschaft. Am Freitag habe man gemeinsam den vor drei Wochen vorgestellten Zukunftsplan „Pace“ diskutiert, erklärten Unternehmen, Betriebsrat und IG Metall gemeinsam in Rüsselsheim. Man wolle zeitnah zu einer Vereinbarung kommen und die Verhandlungen bereits in dieser Woche fortsetzen.

Der französische Opel-Eigentümer PSA will die neue deutsche Tochter ebenso effektiv machen wie die eigenen Werke. Dazu liegt ein Sanierungsplan vor, mit dem das seit Jahren verlustreiche Unternehmen im Jahr 2020 einen operativen Gewinn von zwei Prozent des Umsatzes schaffen soll. Er beinhaltet unter anderem einen forcierten Wechsel auf PSA-Technologien und die schnelle Einführung von Elektromodellen, um die Abgasvorgaben der Europäischen Union einzuhalten.