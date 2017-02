Bild vergrößern 2014 besuchte die GM-Chefin das Werk in Rüsselsheim zum ersten Mal – und ließ sich dabei auch öffentlich blicken. Bild: picture alliance/dpa

GM-Chefin Barra ist am Opel-Stammsitz in Rüsselsheim, um über den möglichen Verkauf an Peugeot zu informieren. Doch zu Gesicht bekommt man sie dort nicht. Die Verunsicherung in der Belegschaft wächst. Ein Ortsbesuch.