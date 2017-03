FrankfurtDer Lichttechnikkonzern Osram hat den Verkauf seiner Glühbirnensparte nach China unter Dach und Fach gebracht. Der endgültige Kaufpreis für die Ledvance genannte Sparte betrage rund 500 Millionen Euro, teilte Osram am Freitag mit. Bislang hieß es, Osram rechne mit mehr als 400 Millionen Euro durch den Verkauf des wenig zukunftsträchtigen Lampengeschäfts an den chinesischen LED-Spezialisten MLS und die beiden Finanzinvestoren IDG und Yiwu. Bereits bekannt war auch, dass in den kommenden Jahren Lizenzeinnahmen für die Nutzung von Markenrechten von bis zu 100 Millionen Euro hinzukommen.