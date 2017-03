DüsseldorfDer Rheinmetall-Konzern will seine Aktionäre am Gewinnsprung des vergangenen Jahres mit einer höheren Dividende beteiligen. Die Anteilseigener sollen für 2016 eine Ausschüttung von 1,45 Euro je Aktie erhalten, 35 Cent mehr als im Vorjahr, wie Konzernchef Armin Papperger am Donnerstag in Düsseldorf ankündigte.

Boomende Rüstungsgeschäfte und Wachstumschancen in der Automobilzulieferung stimmen den Manager auch für 2017 zuversichtlich: Der Umsatz soll um vier bis fünf Prozent steigen, die operative Umsatzrendite aber auf dem Vorjahresniveau stagnieren. In der Ergebnisprognose seien Aufwendung in niedriger zweistelliger Millionen-Höhe für neue Technologien berücksichtigt.