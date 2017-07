HamburgWeil weltweit weniger Schiffe in Auftrag gegeben werden, laufen auch die Geschäfte deutscher Zulieferer in der Schiffbauindustrie schlechter. Die Branche setzte 2016 rund 11,1 Milliarden Euro um – das waren fünf Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Der Auftragseingang ging sogar um 14 Prozent zurück, wie der Maschinenbauverband VDMA am Donnerstag mitteilte.

„Unsere Branche hat den Tiefpunkt noch nicht erreicht, aber wir sehen einen Silberstreif am Horizont“, sagte Alexander Nürnberg, Vorsitzender der zuständigen Arbeitsgemeinschaft im VDMA, in Hamburg. Die Unternehmen müssten sich anstrengen, neue Märkte zu erschließen, innovative Produkte zu entwickeln und auf Digitalisierung setzen.