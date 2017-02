SalzgitterDie Erholung auf dem Stahlmarkt kommt dem zweitgrößten deutschen Hersteller Salzgitter zugute. Das Unternehmen habe 2016 einen Nettogewinn von 56,8 Millionen Euro eingefahren nach einem Verlust von 56 Millionen im Jahr davor, teilten die Niedersachsen am Dienstag mit. Von Reuters befragte Analysten hatten mit 29,6 Millionen Euro gerechnet.

Salzgitter profitierte von Kostensenkungen und den sich in der zweiten Jahreshälfte stabilisierenden Stahlpreisen. Vor Steuern steht nach den vorläufigen Zahlen ein Gewinn von 53,2 Millionen Euro in den Büchern. Vor einem Jahr waren es gerade mal 4,1 Millionen. Vorstandschef Heinz Jörg Fuhrmann hatte für 2016 30 bis 60 Millionen in Aussicht gestellt.