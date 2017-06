BerlinDer Laborausrüster Sartorius hat seine Einkaufstour noch nicht beendet und hält auch einen größeren Zukauf für möglich. Zwar habe das Unternehmen in den letzten zwölf Monaten fünf Firmen übernommen, weshalb der Fokus zunächst auf Integration liege, sagte Vorstandschef Joachim Kreuzburg im Interview mit „Euro am Sonntag“. „Bei einer attraktiven Möglichkeit können wir aber auch in diesem Jahr noch aktiv werden.“ Dabei sei auch eine größere Akquisition vorstellbar: „In Summe haben wir Finanzierungspotenziale von über einer Milliarde Euro.“ Zuletzt hatte Sartorius den schwedischen Datenanalysespezialisten Umetrics vom US-Konzern MKS Instruments für 72,5 Millionen Euro übernommen.