Die klagenden Unternehmen machen Schäden in Millionenhöhe geltend.

FrankfurtDie Deutsche Bahn will mit der Bundeswehr und mehr als 40 weiteren Firmen Schadenersatzklage gegen die am Lkw-Kartell beteiligten Hersteller einreichen. Die gemeinsame Klage richte sich unter anderem gegen Daimler und die Volkswagen-Tochter MAN, sagte eine Sprecherin des Konzerns und bestätigte damit am Mittwoch einen Bericht der „Süddeutschen Zeitung“.

Dem Blatt zufolge soll die Klage in den kommenden Tagen eingereicht werden. Wie hoch die Schadenersatzforderung der Geschädigten ausfalle, werde derzeit noch von Kartellexperten geprüft. Einige Unternehmen hätten ihre Ansprüche an die Bahn abgetreten, etwa Betreibergesellschaften der deutschen Flughäfen sowie große Handels- und Logistikfirmen. Mit der Klage wolle man auch eine mögliche Verjährung der Ansprüche verhindern.