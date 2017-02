Seoul Südkoreanische Medien zitierten am Donnerstag aus einer Erklärung des Bezirksgerichts in der Hauptstadt Seoul, wonach es am 17. Februar offiziell die Auflösung von Hanjin Shipping verkünden wolle. Das Gericht ist demnach zu dem Schluss gekommen, dass der Liquidationswert höher sei als der Wert bei einem Weiterbetrieb des Unternehmens.

Hanjin hatte in den vergangenen Monaten wichtige Vermögensteile einschließlich wichtiger Frachtrouten verkauft. Am Donnerstag veräußerte die Firma den Berichten zufolge auch noch ihren Anteil von 54 Prozent am amerikanischen Hafenbetreiber Total Terminals International (TTI).