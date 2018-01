Sicher, Kaeser will das Thema Stellenabbau in der Kraftwerkssparte jetzt möglichst rasch abräumen. Für das von Schließung bedrohte Turbinenwerk im sächsischen Görlitz legte er am Rande des Aktionärstreffens jetzt jedenfalls einen konkreten Lösungsvorschlag vor. Die etwa 700 Mitarbeiter könnten für zwei bis drei Jahre weiter Dampfturbinen fertigen. Das allerdings mit deutlich mehr Eigenständigkeit; Görlitz könne die Fabrik in Eigenregie, doch unter dem Siemens-Dach führen. Während der zwei bis drei Jahre könne man darüber nachdenken, was man in Zukunft anstelle der Dampfturbinen fertigen könne. Kaeser nennt als Beispiel Energiespeicher, etwa Batterien für Elektroautos – ein Geschäft mit Wachstumspotenzial.

Schließlich rügt sie: „Ihre Äußerungen bei dem Trump-Dinner beim Weltwirtschaftsforum in Davos waren nicht gerade förderlich“ – und in der Olympiahalle bricht spontaner Jubel aus. Gegenüber dem US-Präsidenten Donald Trump hatte Kaeser in der vergangenen Woche erklärt, die neue Generation Dampfturbinen werde Siemens in den USA entwickeln.

Wohin bei Siemens künftig die Reise geht, lässt sich an Crommes Nachfolger ablesen. Jim Hagemann Snabe, bis 2014 CEO beim Softwarehersteller SAP, wird jetzt dem Siemens-Kontrollgremium vorstehen. Es ist ein Signal, das zeigt, in welchen Geschäften der Technologiekonzern seine Zukunft sieht: in der Digitalisierung, in Industrie 4.0, in künstlicher Intelligenz und damit natürlich auch im Bereich Software. „Der Industriekapitän übergibt das Ruder an den Digitalisierungsexperten“, so fasst Ingo Speich, Portfoliomanager bei Union Investment, den Wachwechsel in München zusammen. Durch Zukäufe in den vergangenen Jahren ist Siemens schon jetzt der zehntgrößte Softwarekonzern der Welt.

Speich wünscht sich, Snabe möge Kaeser dabei unterstützen, den Wandel vom Industriekonzern und Hardwarelieferanten zum technologiegetriebenen Kompetenz- und Softwareunternehmen voranzutreiben. „Seien Sie, wenn es nötig ist und Dinge aus dem Ruder laufen, auch ein unbequemer Kontrolleur und greifen Sie hart durch“, sagt Speich in Richtung Snabe. „Ein starker Vorstandsvorsitzender braucht einen starken Aufsichtsratsvorsitzenden als Gegengewicht.“