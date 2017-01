Der frühere SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe soll einem Magazinbericht zufolge Gerhard Cromme als Aufsichtsratschef bei Siemens ablösen. Der 73-Jährige Amtsinhaber werde auf der Hauptversammlung am Mittwoch den Dänen als Nachfolger präsentieren, berichtet das "Manager Magazin" am Montag online unter Berufung auf Aufsichtsratskreise. Die Kapitalvertreter in dem Gremium seien sich einig, dass der 51-jährige Snabe Anfang 2018 den Vorsitz übernehmen solle, heißt es aus dem Umfeld des Aufsichtsrats. Cromme habe sich nach langem Zögern bereiterklärt, den Aktionären am Mittwoch in der Münchener Olympiahalle seinen Nachfolger zu nennen. Siemens lehnte eine Stellungnahme ab.