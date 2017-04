Siemens und Bombardier nehmen offenbar einen neuen Anlauf zur Fusion ihrer milliardenschweren Bahnsparten. Geplant sei ein Gemeinschaftsunternehmen, sagten zwei mit den Verhandlungen vertraute Person am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Die Gespräche seien schon weit fortgeschritten, doch seien unter anderem technische Fragen zu klären: So wollten beide Partner die Gemeinschaftsfirma voll in die eigene Bilanz einbeziehen. Für die Zusammenlegung der beiden Sparten hatte es bereits mehrere Anläufe gegeben, allerdings bisher nicht in Form eines Joint Ventures. Bloomberg hatte als erstes über die Pläne berichtet. Sprecher von Siemens und Bombardiers Zugsparte wollten sich zu den Angaben nicht äußern.

Zuletzt hatte es 2015 Spekulationen über eine Zusammenlegung der Bahngeschäfte der Münchner und der Kanadier gegeben. Siemens hatte auch bereits erfolglos versucht, sein Bahngeschäft mit der französischen Alstom zusammenzulegen. Die westlichen Eisenbahntechnikanbieter leiden unter zunehmenden Konkurrenzdruck aus China, wo sie zum Teil selbst mit Technologietransfers die künftigen Rivalen aufbauen halfen. Bombardier hatte zudem zuletzt mit niedrigen Renditen und technischen Problemen zu kämpfen, die den Kanadiern schwer ins Kontor schlugen. Verkaufsversuche führten bisher zu keinem Ergebnis.