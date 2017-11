TokyoDer Skandal um Produktdaten-Fälschungen beim japanischen Stahlkonzern Kobe Steel weitet sich aus: Zwei japanische Versorger haben wegen Sicherheitsbedenken das Hochfahren ihrer Atomkraftwerke verschoben. Sie wollten zunächst prüfen, ob fragliche Metalle von Kobe verbaut worden seien, teilten Kansai Electric Power Co und Kyushu Electric Power Co am Donnerstag mit.

Daher würden die Meiler voraussichtlich erst zwei Monate später wieder ans Netz gehen. In Japan waren 2011 nach dem Nuklearunglück von Fukushima die Atomkraftwerke vom Netz gegangen und sollen erst jetzt wieder nach und nach hochgefahren werden.