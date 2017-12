Berlin/MünchenDer Siemens-Konzern hat sich im Bundestag erneut heftige Kritik an seinen Personalabbau-Plänen und der Art und Weise, wie er die Mitarbeiter informierte, eingehandelt. Anlass dafür war am Dienstag ein von den Linken eingebrachter Gesetzentwurf, mit dem künftig Massenentlassungen bei profitablen Firmen verboten werden sollen.

Die Kritik der Parteien an Siemens setzte an unterschiedlichen Sachverhalten an. Der Unionspolitiker Carsten Linnemann und der FDP-Wirtschaftspolitiker Michael Theurer warnten davor, in unternehmerische Entscheidungen einzugreifen. Am Ende schade man damit nur. Dass die Mitarbeiter aber zum Teil erst aus den Medien von den Abbauplänen informiert wurde, bemängelte Linnemann. Theurer äußerte erhebliche Zweifel an der Schließungsentscheidung für das ostdeutsche Werk Görlitz.

Sprecher von Linken, SPD und Grünen kritisierten die Abbaupläne selbst. Der Linken-Politiker Dietmar Bartsch nannte sie rücksichts- und verantwortungslos. Mitverantwortung trage auch die Regierung. Der SPD-Politiker Bernd Rützel warf Siemens vor, Vertrauen verspielt zu haben. Was das Unternehmen tue, sei nicht nur für die Beschäftigten eine Katastrophe, sondern auch den hiesigen Wirtschaftsstandort.

Die Grünen-Politikerin Katharina Dröge forderte von der Politik, nach neuen Wegen zu suchen, Vorgänge wie bei Siemens zu verhindern. Die AfD nannte den Linken-Gesetzentwurf gut gemeint, aber letztlich untauglich und schädlich.