Der Uhrenkonzern Swatch schöpft nach den Rückschlägen der vergangenen Jahre wieder Hoffnung: Die Zeichen auf eine Trendwende mehren sich. "Wir haben in den ersten zweieinhalb Monaten eine starke Nachfrage gesehen, vor allem in Asien", sagte Konzernchef Nick Hayek am Donnerstag auf der Bilanzpressekonferenz. Auch im Nahen Osten ziehe das Geschäft an. 2017 strebe der Konzern, zu dessen Sortiment neben den bekannten Plastikuhren auch Nobelmarken wie Blancpain, Omega oder Glashütte gehören, ein Wachstum von sieben bis neun Prozent an. Dazu sei keine Übernahme notwendig. "Wir können aus eigener Kraft wachsen."

Bei den teuren Uhren erwartet der Weltmarktführer im laufenden Jahr ein zweistelliges Wachstum. Der US-Juwelierstochter Harry Winston traut Hayek ein Umsatzpotenzial von bis zu einer Milliarde Franken zu. Swatch werde die Investitionen 2017 nicht zurückfahren. "Wir werden dieses Jahr wahrscheinlich 100 bis 120 Geschäfte eröffnen."