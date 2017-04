HamburgDie freien Tankstellen in Deutschland können sich in ihrem umkämpften Markt gegen die großen Mineralölkonzerne bewähren. Das Tankstellennetz ist entsprechend dem langfristigen Trend auch im vergangenen Jahr nur leicht geschrumpft, ergab eine Studie der Rating-Agentur Scope im Auftrag des Bundesverbandes Freier Tankstellen (BFT), die am Dienstag in Hamburg vorgestellt wurde. Insgesamt ging die Zahl der Tankstellen um 21 auf 14.510 zurück.

Ursache seien vor allem geschlossene Tankstellen der großen Konzerne wie Aral, Shell und Esso, die ihr Netz optimieren und tendenziell immer größere Stationen betreiben.