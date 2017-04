ZürichDie Schweizer Telemedizin-Firma Lifewatch flüchtet sich in die Arme des Rivalen Bio Telemetry. Das Unternehmen aus Zug stimmte der Übernahme durch die US-Amerikaner für insgesamt rund 260 Millionen Franken (243 Millionen Euro) zu. Bio Telemetry bietet den Aktionären in bar plus eigenen Aktien 14 Franken je Aktie, wie Lifewatch in der Nacht auf Montag mitteilte.

Die Transaktion soll im dritten Quartal abgeschlossen werden, hieß es. Lifewatch bietet Dienstleistungen zur Überwachung der Herztätigkeit an und ist vor allen in den USA aktiv. Bio Telemetry will den Zukauf mit einer Kombination aus Eigen- und Fremdkapital finanzieren. Die in Malvern nahe Philadelphia ansässige Firma stellt in spätestens 18 Monaten signifikante Synergien durch den Deal in Aussicht.