Amsterdam, DüsseldorfNach den Protesten der Stahlkocher von Thyssen-Krupp wächst auch bei den Beschäftigten von Tata Steel in den Niederlanden der Widerstand gegen die geplante Fusion. Der Gesamtbetriebsrat von Tata Steel Nederland (TSN) teilte am Freitag mit, dass er die Pläne nicht unterstützen werde. Diese würden für die rund 10.000 Tata-Beschäftigten in den Niederlanden nicht gut verlaufen. Es werde wohl kaum bei den von Thyssen und Tata angekündigten Abbau von insgesamt 4000 Stellen bleiben.

„Es ist vollkommen unklar, wie das neue Unternehmen finanziert wird und bei wem die Schulden untergebracht werden“, hieß es. TSN mit seinem großen Werk in Ijmuiden sei bislang ein gesundes Unternehmen geblieben, obwohl ständig Dividenden an den Anteilseigner ausgeschüttet wurden, mit denen die Funktionsfähigkeit des Schwesterunternehmens in Großbritannien sichergestellt worden sei. Tata betreibt in Port Talbot das größte Stahlwerk des Landes, das über Jahre Verluste schrieb. Das geplante Joint Venture schließt alle drei Ländern ein.