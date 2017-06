London/FrankfurtDas Feld der Interessenten für die Schweizer Messtechnik-Tochter des angeschlagenen japanischen Technologiekonzerns Toshiba ist Insidern zufolge auf zwei Bewerber geschrumpft. Im Rennen um die Firma Landis+Gyr seien noch die Private-Equity-Tochter von Goldman Sachs und die kanadische Firma Onex, wie drei mit der Sache vertraute Banker der Nachrichtenagentur Reuters am Montag sagten. Dagegen habe ein Konsortium bestehend aus dem Finanzinvestor CVC Capital Partners und dem japanischen Mischkonzern Hitachi das Handtuch geworfen. Auch der US-Industriekonzern Honeywell habe sich zurückgezogen.

Einer der Insider sagte, Toshiba peile einen Verkaufspreis in Höhe des Zwölffachen des Betriebsgewinns (Ebitda) an, der zuletzt bei 200 Millionen Dollar lag. Das habe viele Interessenten abgeschreckt. Ein fast zwei Milliarden Dollar schweres Angebot von CVC und Hitachi wurde Insidern zufolge abgelehnt. Honeywell habe sich aus Bewertungsüberlegungen und wegen des möglichen Börsengangs von Landis+Gyr zurückgezogen.

Landis+Gyr stellt Zähler her, mit dem Versorgungsunternehmen und Endkunden den Verbrauch von Strom, Gas und Wasser messen können. 2011 übernahm Toshiba die Traditionsfirma aus der Zentralschweiz zusammen mit der staatsnahen Innovation Network Corporation of Japan (INCJ) für 2,3 Milliarden Dollar. Toshiba hält 60 Prozent, INCJ den Rest. Toshiba ist wegen der inzwischen insolventen US-Atomtochter Westinghouse in massive Schwierigkeiten geraten.